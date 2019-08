La actriz no se rinde todavía. Marcela Posada insiste en que Alí Humar sí la acosó; el director responde.

Luego de escuchar la negación de Alí Humar, Marcela Posada insiste.

Recordemos que, según Posada, el director la invitó a su apartamento y le pidió que "lo sedujera y usara juguetes sexuales".

Esto, supuestamente, era un cásting. Ella, al mostrarse incómoda, se encontró con la humillación de Humar.

Según le contó a La W, Humar le dijo: "me hiciste perder el tiempo. No me vuelvas a buscar porque nunca te voy a llamar a un cásting".

"Es una persona demasiado mala, que juega con las ilusiones de una persona. ¿Qué va a pasar con las otras niñas que tenían su hoja de vida y sus ilusiones ahí?", asegura.

Cuando le preguntaron por qué no había denunciado, Posada aseguró que ya había denunciado públicamente pero nunca ante las autoridades. "Yo he denunciado tres veces (…) no me iban a creer", cuenta.

Además de esto, Posada insiste en que no solo le pasó a ella. "En mi época le pasó a muchas", agrega Marcela. "Siempre se hablaba de él", asegura, pero no se denunció porque en ese entonces decían que eran "cosas del medio": "las leyes eran muy débiles", asegura. "Era un secreto a voces entre nosotras".

La actriz Marcela Posada asegura que fue acosada sexualmente por Alí Humar #MarcelaPosadaEnLaW Posted by W Radio Colombia on Wednesday, August 14, 2019

Lastimosamente, dice que otras personas del medio le recomendaron "no meterse en eso" porque "saldría perdiendo".

En conversación con La W, la emisora aprovechó para llamar a Alí Humar en vivo y en directo.

"Me voy a limitar a una cosa muy clara. Tengo una vida profesional en la que he trabajado con cientos y cientos de actrices. No hay ni una sola que haya tenido que insinuar que tuvo que hacer algo conmigo para estar en mis obras. Uno no está exento [de caer mal]. Me parece peligroso que se difame el nombre de alguien sin ninguna prueba. Yo no me voy a meter en el enredo de demandar, llevo una vida demasiado tranquila. Llevo 45 años casado, jamás he tenido un acercamiento personal con ninguna actriz".

También, Humar, dice que hay una actriz que le aseguró que estaba dispuesta a "hacer cualquier cosa", pero no sabe si sea Marcela Posada.

"Si eso fue cierto, presente pruebas, si no, eso ya preescribió. Pero dar el nombre de alguien es difamación", dice el director, "no sé qué motivo pueda tener".

"Es que, ojo, hace 25 años se podía coquetear y no era acoso. Esta es la moda de ahora", agrega Humar.

Después dice que los hombres antes podían "pedírselo" a las mujeres sin mayor problema. "Eso era normal dentro de la cultura", dice.

¿Qué opina Marcela Posada?

"Él aceptó", dice la actriz. "Cuando dice que eso era normal, admite que lo hizo", comentó Posada luego de escuchar a Humar.

También, la actriz dice que no hay un "buen nombre" por dañar, porque en el medio "todos saben" cómo es él.

Finalmente, Posada insiste en que le "da pesar" que el director pueda usar su poder para incomodar a otras mujeres.

