Sus declaraciones indignaron y la hicieron tendencia en redes. Fuertes críticas a Paola Turbay por estas polémicas palabras sobre el asesinato de Jaime Garzón.

Este 13 de agosto se cumplieron 20 años de la muerte del periodista colombiano.

Muchas personas se concentraron en las redes sociales para hablar acerca de él.

Y por supuesto, los medios de comunicación también se refirieron al tema.

Una de sus personas más cercanas fue Paola Turbay.

Ella habló con W Radio sobre el periodista, pero sus declaraciones indignaron a varios y la hicieron tendencia en redes.

Y es que, de acuerdo con ella, no fue Carlos Castaño quien lo asesinó.

Paola insinuó que detrás de él estaban también grupos de izquierda como el ELN o las FARC.

(Lo dicho por Paola podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 33)

Fuertes críticas a Paola Turbay por estas polémicas palabras

“Para mucha gente Jaime era un peligro. Tenía muchísima información. No, yo no creo. No creo que haya sido él (Carlos Castaño)”.

En sus redes sociales la exreina y ahora actriz colombiana se refirió a la muerte de Garzón de la siguiente manera:

“Hoy hace 20 años, un poco antes de las 6 a.m., mi amigo Germán Campuzano (QEPD) me llamó a contarme que habían matado a Jaime. Justo la noche anterior, otro amigo de CM& me había gritado desde el otro lado del noticiero: 'Deje de andar con Garzón que la terminan matando a usted también'”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar