El humorista se enfrenta a la muerte de su madre y su propio cáncer. Famosos se solidarizan con Hassam y le envían estos mensajes.

No son días fáciles para Gerly Hassam Gómez.

Además de luchar contra un cáncer, Hassam perdió a su madre el día de ayer.

Con un triste mensaje, contó que en este momento la vida le hace un chiste "de humor cruel".

"Hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer. Ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza. Tantos sueños que le quedé debiendo; su película, el libro de poesías, la serenata con Próculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre", compartió en su cuenta de Instagram.

Luego de esto, varios famosos se conmovieron y le mostraron su cariño a través de estos comentarios.

Famosos se solidarizan con Hassam y le envían estos mensajes

Suso: "Abrazo hermano. Qué dura prueba. De todo corazón lamento tu pérdida. Fuerza, mucha fuerza".

Boyacoman: "Dios la eligió para cuidarlo, ya pasó el tiempo acá, ahora lo cuida desde el cielo, mucha fuerza"

Claudia Bahamón: "Amor para ti y tu familia, hermosura".

Choquibtown: "Mucho amor para tu familia, te queremos mucho".

Sebastián Caicedo: "Abrazo fuerte, hermano".

Carlos Calero: "Abrazos hermano mío y mucha fortaleza. Mis oraciones contigo. Ya está en el cielo".

Otros, como Mónica Rodríguez y Vaneza Peláez le aseguraron que "un ángel" lo acompañaba ahora desde el cielo.

Y así, fueron muchos quienes se mostraron solidarios con el comediante, que asegura que luchará con todas sus fuerzas contra este tipo de cáncer.

