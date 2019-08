Más tarde fue él quien mató al ladrón y ahora tendrá que responder a las autoridades. Así se despidió imitador de Yo me llamo de su esposa asesinada en robo.

Se trata de Richard Muñoz, a quien muchos conocieron por imitar a Pipe Bueno en el programa de Caracol.

Su despedida la hizo a través de un mensaje a través de su Facebook:

“Amor, esta familia, tu familia, nuestra familia, la que tú con amor y mucho esfuerzo edificaste, que con paciencia y sabiduría supiste convertir en un átomo conformado por mucho amor, mucha alegría y mucha pasión, hoy te agradece por todo eso y mucho más. (…) Te amo mi chiquita brava, te amo tanto cielito mío. Por siempre y para siempre serás el amor de mi vida, gracias amor, eternamente”.

Así se despidió imitador de Yo me llamo de su esposa

Amor, esta familia, tu familia, nuestra familia, la que tú con amor y mucho esfuerzo edificaste, que con paciencia y… Posted by Richard Muñoz Cardona on Monday, August 12, 2019

Los hechos se presentaron el fin de semana en Fusagasugá.

De acuerdo a su relato, un grupo de hombres intentaron robarlos.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo: ‘Deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, contó a Noticias Caracol.

Fue en ese momento cuando el hombre atacó a la joven de 29 años con un cuchillo, y más tarde, en defensa propia, Richard tuvo que asesinarlo.

Ahora Richard tendrá que responder por la muerte de este sujeto.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar