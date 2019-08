Conmovedoras fotos de 'Calixto' de 'El man es Germán' tras hablar de su cáncer

View this post on Instagram

Estoy muy agradecido con esta vida. Si algo aprendí de la leucemia es que la vida es un regalo especial, pero mucha gente no se da cuenta por el atafago del día a día, el estrés, el cumplir con algo y eso no se valora. Lo principal a lo que vinimos es a valorar la vida ( la familia, los amigos,los hijos, los momentos) y a todas esas personas que están pasando por procesos difíciles ( de enfermedad o situaciones de vida) les digo que todo pasa. La vida nos da lo que tiene que darnos y eso hay que entenderlo como lo que es y dejar que fluya sin presionarlo… Gracias a mí familia, mis hijos: mi único pilar y fuerza del día a día; a los amigos por sus palabras, chats y mails, gracias. Al doctor Enrique Pedraza, que ha sido más que mi médico, un padre amoroso y sabio todo el tiempo; a Santiago Rojas por hacerme entender por qué pasan las cosas y a no resistirlas sin soltarme la mano en ningún momento, sobre todo en los difíciles. Al doctor Jose Serrano, Mario Gómez en la clínica del country pero en especial a “la banda” de médicos, sicólogos, enfermeras y auxiliares del piso de trasplantes de médula ósea de la Clínica de Marly por ser ángeles detrás del doctor Pedraza: me trataron como un hijo dándome mimos e intentando que mi sonrisa, mi ánimo, jamás se borrara de mi cara. Todos ellos son mis verdaderos héroes, un equipo entregado a renovar vidas – textualmente desde la médula- Lo más bonito que existe es la vida, repito, y lo vine a aprender desde una leucemia. Ayudemos a que haya más donantes y a ser más solidarios mientras retomamos el camino mirando al frente, con la salud de nuevo!