El director se defiende del delicado señalamiento. Alí Humar responde acusación de actriz de Betty la Fea.

Luego de que se conociera la denuncia, el también presentador da su versión.

Ahora, según el director, Posada "sale con esa historia" cada cierto tiempo.

Así se lo aseguró a Darcy Quinn en Caracol, y le dice que "le puede preguntar" a otras actrices famosas con las que él trabajo para constatar que no ha hecho nada similar.

En un comienzo, el director expresó que a duras penas la recordaba, pero después indicó saber quién era.

De hecho, aseguró que ella se le había insinuado y él la había tenido que despachar de su oficina.

“Creo que es ella. A mí, por el nombre, no podría decirte; no tengo certeza. Creo que es una niña que desde hace 25 años, cada equis tiempo sale con la misma historia. Esta niña [Posada], si es la que yo me imagino, fue una que una vez llegó a mi oficina y, más o menos, de manera muy sugestiva, me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de trabajar, y yo le dije: ‘Mire, mijita, yo estoy buscando es actrices, no putas, así que por favor salga de mi oficina’”, indicó Humar.

