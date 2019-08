¡Se puso de todos los colores! ¡Qué oso! A Marbelle se le cayeron los pantalones en pleno concierto.

En un nuevo capítulo de Lo sé todo, los famosos estuvieron hablando de las penas que han pasado.

Y por supuesto, Marbelle no podía ser la excepción para hablar sobre el tema.

Fue en ese momento cuando reveló que el peor oso de su vida fue cuando se le cayó el pantalón en pleno concierto.

"Se me cayó el pantalón completo y no había nada a la mano".

Y siguió: "Me estaba estrenando un pantalón en cuero blanco, y no sé qué pasó, lo había mandado a lavar y no sé si le echaron algo a la tela. Yo me lo puse normal, pero en el concierto las dos tapas del pantalón se abrieron".

Lo contado por la 'Reina de la tecnocarrilera' podrá verlo en el siguiente video:

A Marbelle se le cayeron los pantalones en pleno concierto

Cabe recordar que ahora Marbelle está más enfocada a su carrera como presentadora.

Sin embargo, nunca deja atrás su vida como cantante.

No obstante, ahora es poco lo que se conoce de la artista, ya que, debido a comentarios negativos, decidió poner en privado su perfil de Instagram.

Una red social en donde suma más de 1 millón de seguidores.

