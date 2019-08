Laura Tobón comparte su experticia digital en 'Cámbiame el look'

El Fashion Squad regresa para ponerle el espejo en frente a quienes saben que necesitan un cambio, pero no saben por dónde comenzar. Esta vez, además, el formato se renueva y trae inclusión masculina, participantes de toda Latinoamérica y transformaciones desde el empoderamiento y la diversidad.

Este "escuadrón de la moda" está conformado por Sara Galindo y Alex Córdova, que se unen a Angie Taddei para esta nueva temporada del programa, a la que también se suma Laura Tobón. Esta vez, la promesa para los televidentes es "más fashion y menos drama". Así, el formato busca un acercamiento más práctico en cada caso, donde se le enseñe a los participantes a cambiarse a sí mismos desde adentro para poder lucir diferentes por fuera. De igual manera, el programa buscó incluir tendencias recientes que fueron furor, como el método Konmari, tomado de la consultora japonesa Marie Kondo. De esta forma, el show busca hacer un 360 donde no solo se hable de belleza y styling, sino de cómo hacer cambios más profundos en el estilo de vida que los televidentes también puedan adoptar.

Sobre este punto, Laura Tobón le contó a PUBLIMETRO cómo buscan que el miedo al cambio no solo se le quite a los participantes, sino también a quienes siguen el programa desde casa. "Siempre les decimos en el programa que el cambio debe ser de adentro hacia afuera. Tratamos de darles mucho amor y mucha confianza para que se sientan cómodos, conserven su estilo y su esencia. No se trata de cambiarlos totalmente, sino que cada quien decida y se de cuenta cómo quiere verse y cómo se va a sentir mejor y con más seguridad para afrontar lo que venga. Creo que eso es lo bonito de esta temporada, hay menos drama y más fashion", cuenta.

Las redes también necesitan un "cambio de look"

Una de las razones por las que Laura Tobón está en esta temporada tiene que ver con sus habilidades como influencer de temas de estilo de vida y belleza. "Por fin vamos a poder ver un poco a fondo para qué funcionan las redes sociales", dice esta presentadora y modelo bogotana. "Ahí es donde vengo yo como mi experiencia a ayudarles a los participantes a que las usen y las aprovechen en ámbitos sociales, laborales, amorosos, o simplemente para relacionarse mejor".

Según cuenta, se ha topado con que muchos de los participantes del programa son amantes de la vida digital. Pero, a la hora de enfrentarlos con un mejor uso de lo que podrían hacer con su versión 2.0., muchos se sorprenden con todas las cosas que tal vez no sabían que estaban haciendo mal. Esta será, realmente, la gran misión de Laura Tobón en esta temporada de Cámbiame el look. "Me he sorprendido con muchos participantes porque suele ocurrir que son muy activos en sus redes, pero no entienden cómo usar una foto a su beneficio después de publicadas, por ejemplo. Ahí llego yo. Me he encontrado con influencers con muchos seguidores que no saben cómo jugar con colores, con publicaciones, no saben cómo atraer a su público", comenta, y finaliza: "Me parece divertido enseñarles a explorar su potencial".

