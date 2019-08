Por presión, esta presentadora se operó para poder ir al Reinado Nacional

Aunque no es de extrañar, rara vez las participantes lo admiten abiertamente. Esta presentadora se operó para poder ir al Reinado Nacional por presiones de terceros.

Las mujeres que llegan al certamen muchas veces se topan con exigencias físicas.

En especial, porque a todas se les pide que sean bastante delgadas y luzcan ciertas curvas que tal vez muchas no tengan naturalmente.

Así le pasó a Violeta Bergonzi, presentadora de La Movida, programa de farándula de RCN.

Según contó en el programa, una de las cosas más extremas que hizo por vanidad (y ego, pues quería entrar al Reinado, según sus propias palabras) fue operarse cuando se lo pidieron. (Cont.)

Esta presentadora se operó para poder ir al Reinado Nacional por presiones de terceros

“Iba para el Reinado Nacional de Belleza y me dijeron: ‘Niña, tu con ese cuerpo no vas para ningún lado’. No fue por vanidad sino por ego. Como yo quería ir al reinado me mandé operar todo lo que me dijeron que me operara", admitió Bergonzi.

Recordemos que Bergonzi fue representante del Cauca en 2010. Una vez se operó su departamento le dio el aval para representarlos.

Sin embargo, y a pesar de no haber logrado llegar ni siquiera a las cinco finalistas, la presentadora dice que le gustan sus cirugías, especialmente la del busto.

