Publican foto inédita de 'Don Ramon' en el hospital antes de su muerte

Al cumplirse los 31 años del fallecimiento de “Don Ramón”, Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés, el inolvidable personaje de la serie “El Chavo del 8”, su nieto Ramón Valdés Castillo publicó una foto inédita en la que aparece sonriente en su cama del hospital, rodeado de amigos inseparables.

En esa ocasión ya padecía del cáncer que terminó con su vida 9 de agosto de 1988. En la cuenta del nieto que honra constantemente su memoria en la red social abundaron los mensajes de grata recordación, por parte de los seguidores del famoso y querido abuelo, desde varios países.

“Este hermoso carácter hizo que gente como ustedes lo quiera hasta la fecha, y es solo gracias a ustedes que él sigue vivo”, expresó en uno de sus tuits Ramón Valdés Castillo.

Su nieto también compartió una foto familiar que considera invaluable, en la que “Don Ramón” firma el acta de matrimonio de los padres.

En otra ocasión su compañero de actuación como el personaje “Quico” también le recordó en su lecho de muerte.

Carlos Villagrán visitó a Valdés en el hospital, quien pese a estar muy delicado de salud nunca dejaba de bromear.

“Yo fui a despedirme de él porque me tenía que ir de gira a Bolivia. Estábamos charlando, empecé a llorar y me dijo ‘ya, ya, no llores cachetón, es más, allá te espero’. Y yo le contesté ‘¿en el cielo?’. Y me respondió ‘no te hagas el tonto, allá abajo’. No perdía el sentido del humor nunca”, rememoró.

Nota escrita por BLes.com

Publican foto inédita de 'Don Ramon' en el hospital entes de su muerte.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.