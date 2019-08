J Balvin fue víctima de un secuestro casero, esta es su historia

El cantante relató esta extraña anécdota de su vida que pocos conocen. J Balvin fue víctima de secuestro casero, esta es su historia.

Hoy en día, José Osorio es una estrella de talla internacional.

Por esta razón, nadie se imaginaría que hace varios años Balvin estuvo secuestrado.

Sin embargo, no fue un secuestro en el sentido violento en que muchos lo asociarían.

Resulta que hace unos años fue a hacer un intercambio a Oklahoma (EE. UU.). Allí, se hospedó en la casa de una mujer que, de paso, era la directora del colegio donde él estudiaría.

El problema comenzó cuando la mujer se encariñó mucho con él. Según contó Balvin, en dicha casa él ayudaba con las tareas del hogar y se mostraba amable. Por esta razón él cree que la mujer se encariñó con él. (Cont.)

Después todo se tornó extraño, pues la mujer no lo dejaba salir ni comunicarse con nadie en Colombia.

“Me di cuenta cuando empecé a caer en una tristeza muy grande porque no llegaban llamadas. No recibía llamadas de mi padre, de mi familia, de quien era mi novia en ese momento… que después sí recibí una llamada de ella porque ella hablaba inglés, entonces pensaron que era una compañera del colegio, y me la pasaron por teléfono. Pero ella [la directora] me cortó la comunicación con mi gente”, relató.

Al caer en cuenta de la situación trató de escapar, pero no lo logró al primer intento. Además, la mujer tenía su pasaporte.

“Me quise escapar de la casa, vivíamos en un bosque muy lejos de la carretera, en un pueblo que se llama Atoka, y fui a buscar el pasaporte para escaparme y el pasaporte no estaba; lo busqué, lo busqué y no estaba. Cuando me di cuenta, [la directora] me dijo: ‘Yo lo tengo’, y le dije: ‘dámelo’, y no me lo dio. Yo dije, 'esto es un secuestro', y así estuve por más o menos un mes y medio”.

Finalmente Balvin logró regresar a casa, y seguramente no regresará a la casa de aquella mujer.

La anécdota la compartió en entrevista con Chente Ydrach en su canal de YouTube.

