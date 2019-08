Aunque no lo crea, este personaje la ha hecho sufrir. La "desgracia" que ha vivido Martha Isabel Bolaños por culpa de 'La Pupuchurra' de Yo soy Betty, la fea.

La misma Martha Isabel Bolaño contó su historia.

Lo hizo en medio de una entrevista con La Movida de RCN.

Allí reveló que no ha sido una mujer de buenas en el amor.

Y es que, a pesar de que tiene sus pretendientes, todos terminan pensando que tiene la misma personalidad de su personaje en la novela.

'La Pupuchurra' de Yo soy Betty, la fea

Y recordemos que aquel personaje se caracteriza por ser interesada en el dinero.

"Se me acercaban porque pensaban que yo era como ‘La Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco. No me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los ‘chulos’”, aseguró la actriz colombiana.

La novela y 'La Pupuchurra' han vuelto ha ganar fama ya que RCN volvió a emitir la producción.

Y ahora es la novela más vista por los televidentes colombianos de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Recordemos que la novela fue emitida por primera vez hace 20 años.

