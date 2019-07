El video por el que le dicen a Jessica Cediel que "se le acabo el evangelio, se descarrió":

View this post on Instagram

Yo iba a hacer algunos estiramientos y ejercicios en casa y terminé en esto…😝🙋🏻‍♀️ No se si a ti te pasa igual… pero a mi la música ( no toda y no cualquiera ojo ) me llena de alegría! Siento que es terapia para el alma, la mente y el cuerpo! Cuando bailo y salto me siento viva y feliz y le doy gracias a Dios por poder hacerlo! Que viva el baile, que viva el ser felices, que viva la buena vibra! 💋💥🖤☺️