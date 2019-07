Monsieur Periné y Orquesta Filarmónica conmemoran cumpleaños 481 de Bogotá

View this post on Instagram

Porque amamos volver a verlos y cada show en Colombia 🇨🇴 es único!!! estamos emocionados de contarles que nuestro #MonsieurPerinéFilarmónico junto a 🙌🏽 @filarmonibogota 🙌🏽 está #SoldOut 😱 con esta noticia comienza #LaSombraTourCO ¡los esperamos a todos en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Pasto, Ibagué, Bucaramanga… 🚐🥁🎷🎺🎸🎻💨