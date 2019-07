(FOTO) Lorena Meritano posó en bikini para las redes sociales.

View this post on Instagram

Flotar en el Mar Muerto es una experiencia única. Inolvidable. Muy recomendado siguiendo las instrucciones que te dan ahí. No meter la cabeza, bañarte con agua dulce apenas salís, cuidarte del sol… No dejen de hacerlo. Sus propiedades medicinales son únicas. #marmuerto #israel 💫🇮🇱 #junio #2019 #lorenameritano