FOX Premium estrenará este sábado 3 de agosto a las ochos de la noche, en toda América Latina, la taquillera y famosa cinta Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury.

Protagonizada por Rami Malek, cuya interpretación de Freddy fue premiada con un Globo de Oro, un Oscar y un BAFTA al mejor actor, muestra el ascenso meteórico de Queen, su sonido revolucionario y la historia de su extraordinario vocalista, quien desafió los estereotipos para convertirse en uno de los artistas más representativos del rock y la historia musical en el mundo.

Junto a Rami Malek completan el elenco: Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech y Mike Myers, entre otros destacados artistas.

'Bohemian Rhapsody' llega a la pantalla de FOX Premium

"Por supuesto que no hay nada más intimidante que convertirte en el héroe de millones de personas. Cada fan de Queen tiene en su cabeza una cierta idea de Freddie, y no quieres estar por debajo de ese impresionante legado. Al mismo tiempo, me interesaba explorar su lado más íntimo y humano, saber quién era cuando no estaba subido a un escenario", contó hace un tiempo Rami a la Revista GQ.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar