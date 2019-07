La actriz no le perdona lo que le hicieron. La terrible experiencia que vivió Chichila Navia en un programa del Canal RCN.

Cecilia es una de las actrices más queridas en la televisión colombiana, pero no siempre lo que ha vivido en la pantalla chica ha sido felicidad.

En el programa Lo sé todo Chichila confesó que vivió momentos difíciles en el programa Duro contra el muro del Canal RCN.

Según Navia, ese fue uno de los momentos más difíciles de su vida y aún se pregunta por qué participó en ese espectáculo.

“Lo vestían a uno como un salchichón, era como una vaina pegada. Había un momento en el que uno pasaba como por un hueco y no pasé, me quedé atorada por gorda, fue horrible”, confesó Navia, quien añadió que los presentadores se burlaron de ella en esa situación, acción que hacía parte de su trabajo, pro de igual manera no justifica su burla y por eso les dijo esto: “si me están oyendo: Desgraciados, eso no se hace”, afirmó.

