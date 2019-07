La presentadora dice que le quedó la piel "sueltica" luego de tener a su bebé. Este sería el secreto de Sara Uribe para recuperar su abdomen plano después del embarazo.

Aunque es amante del ejercicio, Sara Uribe dice que aún le queda algo de la grasa que le quedó en su cuerpo.

Esto, para cualquier mujer sería parte normal de haber tenido a un bebé. Sin embargo, Sara trabaja en televisión y modela, así que cuidar su figura es parte de su trabajo.

Pues bien, según dejó ver en un video reciente, acude en Medellín a un centro de estética donde le hacen un tratamiento no invasivo para quemar la grasa del abdomen con ayuda externa.

Al parecer, este procedimiento es conocido como "la lipo sin cirugía".

"Que si gorda, que si flaca, que si he bajado mucho, que todavía me quedan gorditos. Chicas, yo soy feliz como soy y me ayudo con métodos no invasivos para eliminar grasita localizada que quiero bajar, 🤰🏻(Y más aún después de tener a mi bebé)", anota la presentadora en un video de Instagram, donde deja ver el procedimiento.

*PUBLIMETRO no recomienda ningún tipo de tratamiento que no sea especificado para cada persona según su caso particular.

