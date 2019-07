El conocido sacerdote reveló la clase de mensajes ha recibido recientemente. "No soy pederasta": Padre Chucho es víctima de amenazas por parte de "comunidad de ateos".

Su fama en televisión le ha traído algunas incomodidades al padre Chucho.

Y es que, según le contó al programa de RCN, La Movida, "hay gente" que quiere "hacerle daño". Al parecer, a una comunidad atea que lo persigue y que interrumpe sus misas.

“Han dañado la iglesia, han interrumpido las celebraciones. Me da tristeza porque hay gente que quiere hacerme daño, ¿por qué me odian si siento que no le hecho mal a nadie? Lo siento en mi corazón”, le comentó al programa. (Continúa)

Padre Chucho es víctima de amenazas por parte de "comunidad de ateos"

De igual manera, dice que el grupo de personas que lo persiguen tienen mucho "resentimiento". De paso, indicó que eran ellos quienes lo señalaban de pederastia.

"Más que ateos es un grupo como con un resentimiento muy feo con la iglesia, y creo que yo encarno esos odios, me traen a mí todo el odio. No soy pederasta, me tratan como si lo fuera, yo no lo he hecho”.

Así mismo, aprovechando el espacio, el padre se refirió a otros rumores que han llegado a sus oídos.

“Si estoy con mi hermana es mi amante, si estoy con mi hermano igual es mi amante. Afortunadamente nunca he tenido denuncias de abuso a menores, a todos los curas nos juzgan por eso. Decían que me fui con una modelo, que tengo hijos… si alguien dice que tengo hijos que me los muestre porque no los conozco”.

¿Dejarán en paz al cura luego de estas declaraciones? Eso espera el sacerdote, conocido por sus misas en televisión, las cuales inició junto a Jota Mario en Muy buenos días.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar