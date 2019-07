Sensual baile de Carmen Villalobos en corto vestido puso a comentar a sus seguidores

View this post on Instagram

Mi genteeeee, por fin… aprovechando que es día de #tbt, aquí está la canción que bailamos hace un montón con mi @roymoralesactor … el video se me había perdido😱😱😱 pero Roy me tuvo todaaaaa la paciencia 🤩!!! Por cierto quien nos grabó y editó el video fue nuestro amigo @franciscobolivar que también ese día me tuvo toda paciencia y salió de mi casa amando a #freud 🤩 Posd: el bendito vestido se subía y se subia todo el tiempo, así que no se vayan a sorprender con el corto del vestido 🙊🙊🙊🙊🙊🤣🤣🤣🤣#dejavú #shakira #princeroyce #bachata