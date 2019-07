La deportista se percató de lo que decían de ella, y respondió. Daniela Ospina les respondió a quienes dicen que "no guardó luto" por su padre.

Aunque es un momento difícil para ella, Daniela ha intentado mostrar una buena cara.

No porque no sienta tristeza, sino porque ella misma ha dicho que su padre era una persona muy positiva.

Así, a la deportista se le ha visto en Colombiamoda y continuando con su vida normal. También hizo un viaje junto a su pareja, el productor audiovisual Harol Jiménez.

Pues bien, en una fotografía que publicó desde Colombiamoda, una mujer la increpó diciéndole que no le estaba haciendo luto al papá, y que estaba aplicando el dicho de "el muerto al hoyo y el vivo al baile", ante lo cual Daniela respondió. (Continúa)

Daniela Ospina les respondió a quienes dicen que "no guardó luto" por su padre

"Hermosa, sonrío porque mi papa siempre me enseñó a sonreír… no juzguemos, no critiquemos, ¡simplemente nadie sabe lo de nadie! No me conoces, no sabes qué es realmente importante para mí. Algún día tendremos la oportunidad de sentarnos y ahí tendrás lo oportunidad de conocer mis sentimientos. Dios te bendice. Y olvidé… ningún 'muerto al hoyo', gracias a Dios mi papá fue un ser tan maravilloso que está en la gloria de Dios. Otro motivo para sonreír", respondió.

Su respuesta recibió bastante apoyo por parte de sus seguidores.

