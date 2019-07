No solo fue el disco que los lanzó al estrellato, también fue el último que la banda grabó con Bon Scott como vocalista, pues moriría el 19 de febrero de 1980.

Highway to Hell es el sexto álbum de la banda que para entonces estaba conformada por los hermanos Malcolm y Angus Young, además de Scott, Cliff Williams y Phil Rudd. Se publicó un año antes de la tragedia, el 27 de julio de 1979. El disco fue un rayo que tocó tierra y la crítica respondió con cuatro y cinco estrellas en su calificación, pero más importante y memorable aún fue la respuesta de los fans de la banda, que se enamoraron de las 10 canciones repartidas en 42 minutos. Se estima que se vendieron más de ocho millones y medio de copias en todo el mundo.

“Hay una diferencia notable en este álbum. Cada disco es mejor que el anterior”

-Bon Scott, en entrevista con la emisora WDIZ de Orlando en 1979

Tiempo después, algunos miembros de la banda han tenido que alejarse por diferentes motivos. Sin embargo, los AC/DC salieron de gira por última vez en 2016 (Rock or Bust World Tour), y desde entonces sus seguidores esperan noticias de un disco o una nueva gira.

Por el momento, se desconoce cómo va a celebrar la banda, pero entre los fans la expectativa es mucha, ya que se reactivó la cuenta de Instagram de la banda luego de muchos años sin una sola publicación. Lo cierto, es que con el tiempo Highway to Hell se convirtió en un clásico, que marcó la historia del rock anglo en todas las latitudes.

Highway to hell, en cifras

1979

Fue el año en que se publicó este, el sexto disco de la banda. Le siguieron trabajos como Back in Black y For Those About to Rock (We Salute You)

+8,5

Millones de copias se estima que vendió Highway to Hell en el mundo

197

El número en el que aparece este disco dentro del listado de los 500 mejores álbumes de la historia, según la revista Rolling Stone

El disco que todo coleccionista quiere tener

AC/DC celebra los 40 años de Highway to Hell

