Polémico video de Yina Calderón por el que volvió a estar en el ojo del huracán

Si eres muy SENSIBLE no mires este video 😱😱😱 Y por favor no me escriban frases de cajón como : primero la salud o la tranquilidad después el dinero que eso es obvio 🙄 la salud la da Dios pues tiene el poder de darte mucha si la pides y si es voluntad de él y la tranquilidad la da trabajar bien, cuando hablo de dinero es dinero bien ganado con sacrificio, no hagan show 😉 que uno sin plata plata no paga recibos, no pasea, no compra cosas a la familia, no se alimenta …. más bien consigan plata y COMPARTAN eso si necesita el mundo 🌍 📹📸: @daltonchr