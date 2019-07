¡Qué ternura! Paula Andrea Betancur comparte nuevas fotos de su bebé

View this post on Instagram

Nada se compara con ese momento cuando tu corazón se encuentra cara a cara con el inmenso amor de Dios y tus lágrimas hablan más que las palabras. “ Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en Oracion, y lo obtendrán” Marcos 11:24 Gracias a todos por estar pendiente y por cada uno de sus mensajes llenos de amor 💖 ✨😘