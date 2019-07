Corre el año de 1897 en París, durante el periodo conocido como la Belle Époque. Edmond Rostand es un genio dramaturgo en potencia. Desafortunadamente, todo lo que ha escrito hasta ahora ha sido un fracaso y no ha tenido suficiente inspiración. Gracias a su admiradora, Sarah, se le acerca el mejor actor del momento, Constant, quien insiste empecinadamente en protagonizar su próxima obra. Él quiere estrenar la obra en tres semanas, y Edmond, maravillado, accede. El único problema es que aun no la ha escrito y, peor aún, no tiene idea de qué historia contará. Todo lo que sabe es su título: Cyrano de Bergerac.

La historia de Cyrano de Bergerac no es nueva, pero continúa siendo popular entre artistas. Al menos, así lo quiere demostrar el director y escritor francés, Alexis Michalik, quien después de varios cortometrajes presenta este largometraje, proyecto que sostenía hacía más de 15 años.

Michalik presenta una obra cuyo origen es Shakespeare in Love, mientras retrata cómo gracias a la inspiración causada por una musa un artista quebrado y sumido en la desesperación es capaz de alcanzar la creación de una obra maestra.

La aclamada comedia francesa Cyrano Mon Amour llega a salas de cine

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar