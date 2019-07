Chris Pine, un reportero arruinado en 'I Am the Night' de TNT Series

Esta semana se estrenó por este canal la historia inspirada en hechos reales que sigue a Fauna Hodel (India Eisley), una adolescente que es dada en adopción al nacer y crece en las afueras de Reno, Nevada. Fauna convive más o menos bien con los misterios de su origen, hasta que un día descubre algo que la lleva a cuestionarse todo. Cuando Fauna comienza a investigar los secretos de su pasado, conoce a un reportero arruinado ( Chris Pine), perseguido por los fantasmas del caso que significó el fin de su carrera.

Juntos siguen un rastro que los acerca cada vez más a un ginecólogo de triste fama en Los Angeles, el Dr. George Hodel (Jefferson Mays), un hombre involucrado en algunos de los escándalos más oscuros de Hollywood, y tal vez, en el más infame crimen no resuelto.

Además de India y Chris, la serie cuenta con un elenco conformado por: incluye a Leland Orser como Peter Sullivan, Yul Vazquez como Billis, Dylan Smith como Sepp, Golden Brooks como Jimmy Lee, Justin Cornwell como Terrence Shye, Jay Paulson como Ohls y Connie Nielsen en el rol de Corinna Hodel.

6 episodios tiene esta producción que está inspirada en el libro One Day She’ll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel, escrito por Fauna Hodel.