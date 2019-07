Las fotos jamás reveladas de Sofía, hermana de Carolina Soto quien murió luego de trágico accidente

View this post on Instagram

Nuevo post en mi columna en @pulzo_col. @jackyelkhoury1 @victor_elkhoury @martinelkhoury y @caritosotooficial hablan sobre los 4 años de duelo, sin anestesia, por la muerte de Sofía. La muerte de un hijo no solamente causa el dolor más imponente, también la ansiedad diaria de encontrar ese día en que puedas verlo de nuevo en el hermoso Cielo. Esta familia es firme, como una bandera izada en pleno ventarrón, a pesar de que hace 4 años sufrió la peor tragedia de sus vidas: el fallecimiento de Sofía. Todo sucedió en una piscina de niños en Turquía. El cabello de la pequeña Sofía, de 10 años, quedó atrapado en un ducto. Bajo el agua permaneció varios minutos que se hicieron una eternidad. Ni dos personas lograron sacarla de esta rejilla, solo hasta cuando un empleado del hotel le cortó el cabello con unas tijeras. Sofy, como es recordada, fue valiente. Aguerrida. Resistió 8 días, hasta que se marchó el 26 de Julio de 2015, dejando su vida y dándosela a 4 niños de Israel, al recibir sus órganos: corazón, pulmones, hígado y riñones. Han pasado por todas las etapas de duelo: dolor, llanto, negación, desesperación pero, siempre con una Fe inmaculada y Unión. Llevan 4 años tratando de remendar sus corazones. Nunca lo harán. Lo saben. Pero sobreviven día a día al unirse como familia. Han estado ahí para amarse, para entenderse en los recuerdos que llegan a revolver las ideas; para animarse cuando uno lo necesita; para mirar al cielo y anhelar encontrar un ángel pintado en las nubes, estando completamente seguros de que es ella, su Sofy. Han pasado por días oscuros donde respirar resulta hasta contaminante y maratónico. Han tenido crisis existenciales donde la luz que entra por las rendijas de las puertas es suficiente para creer que hay exceso de rayos solares. Luchan día a día por ellos y, en especial, por Sofy, a quien esperan verla algún día de nuevo y tener, por fin, esa última ficha del rompecabezas que falta para completar ese gran corazón. Entrevista completa: link en mi Biografía. #family #daughter #love #God #duelo #amor #familia