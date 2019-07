'Yo soy Betty, la Fea' tuvo versión para niños y no es Bettytoons

Nuevamente Yo Soy Betty la Fea fue tendencia en las redes sociales. Con una de las etapas más avanzadas de la historia, en donde Beatriz Pinzón viaja a Cartagena para curarse del desamor, y ya encuentra su cambio de imagen.

La novela que ha vuelto a ser la reina del raiting en Colombia guarda muchos secretos y muchos productos han derivado de ella. Desde las más de 30 adaptaciones para la televisión mundial, hasta una caricatura para niños, que demostraron el éxito de la creación del fallecido Fernando Gaitán.

Lo que quizás usted no recuerde es la versión para niños de la novela, que en 2019 causaría conmoción y una fuerte polémica sin dudas. No, no se trata de Bettytoons, la caricatura que se transmitía en el Planeta Bichos hace 17 años, sino una novela actuada por niños.

A diferencia de Betty Toons, esta era la novela, tal cual, actuada por niños y para niños. Fue emitida por la televisión nacional y también llegó a Telemundo internacional. Sin embargo, aunque es un producto con grandes actuaciones de los entonces pequeños, causa polémica por su libreto.

Una de las escenas, que se pueden encontrar en YouTube, recuerda el día en que Marcela Valencia seduce a Armando en una lencería sensual para que no cancele el matrimonio. Al día siguiente, Armando cuenta la hazaña a Mario Calderón, pero para niños, la escena termina subida de tono, pues hablan sobre relaciones sexuales.

Aunque explicitamente no se habla del tema, los niños, menores de 12 años sí hablan de lo que es una "Marcela muy sensual" y de un baile erótico con un traje de "Campanita" que la menor se quita y se convierte en vestido de baño.

cabe destacar las actuaciones de los menores, que son muy similares a las de los adultos. Algunos de los menores hoy son actores o artistas de teatro.