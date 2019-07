La exprotagonista pretendía pasar unas vacaciones en compañía de su padre. Yina Calderón contó los maltratos de los que fue víctima en el aeropuerto de México al ser inadmitida.

Los detalles

Yina Calderón fue inadmitida cuando llegó al aeropuerto de Ciudad de México.

Según relató en el programa La Red, los agentes migratorios desde el principio se mostraron poco amigables.

"¿Para dónde va? ¿A qué viene?, pero así. Yo le dije: 'muchacho venimos de turismo, venimos a México y unos días a Guadalajara y otros a Cancún"", comentó Yina.

Sin embargo, ese tono y palabras utilizadas por Yina no fueron del agrado del agente migratorio.

El agente le exigió las reservas de los vuelos, los cuales Yina tenía en su poder y los había comprado desde Bogotá.

"Me preguntó: "¿Dónde se va a quedar en Guadalajara?, le dije: 'Amiguito mire' y me dijo: ¡Qué pena, a mi no me diga amigo!", contó Yina.

Justamente esa forma informal de dirigirse a las autoridades de migración fueron un detonante de todo lo que vivió.

Luego, de manera respetuosa le dijo que ella pretendía hacer la reserva del hotel en Guadalajara una vez instalada en el hotel de Ciudad de México, porque le saldría más económico.

"Me dijo: 'Qué pena con usted señorita, usted tiene que tener el hotel pago en Guadalajara'. Le dije: 'no lo tengo, lo puedo pagar ahora'. Y me dijo: 'no, hágase a un lado"", dijo.

La espera

Le comunicaron que debía esperar hasta que verificaran la información que ella les había entregado.

Luego con otras personas, Yina y su padre fueron trasladados a una sala de interrogatorios.

Por más de tres horas estuvieron esperando a que los agentes los volvieran a interrogar.

Les quitaron los pasaportes, les hicieron llenar formularios con todos los datos, la dirección y lo que hacen en Colombia.

"Luego de tres horas le dije a una muchacha que no habíamos comido nada y una hora mas tarde una agente dijo: Yina Calderón, ¿Usted a qué viene a México y dígame la verdad?. Le dije: 'Muchacha pues a qué voy a venir, pues a pasear'. Y dijo: '¿Cuál muchacha?, ¡Qué pena con usted pero yo no le he dado confianza, por favor dígame a qué vino a mi país!"", contó Yina.

Después de varias explicaciones y de dudas por el poco dinero que ella llevaba consigo, la dejaron esperando seis horas más.

El final

Ya desesperada porque su padre es diabético y no les habían dado ni un vaso de agua, Yina volvió a preguntarle a una agente por lo que pasaba.

En ese momento una agente dijo: "¡Háganse a este lado, se quitan los cordones de los zapatos, el señor se quita la correa, se quitan los anillos, el reloj, los aretes!. Menos mal no llevaba extensiones o sino me las quitan. Nos quitaron los celulares y les pusieron unas cintas. Nos quitaron todas las pertenencias y nos metieron al calabozo".

Después de seis horas más sin comida y de maltrato, le informaron que eran inadmitidos.

En total fueron 14 horas estuvieron retenidos, hasta las 2:00 a.m. abordaron el vuelo de regreso a Colombia.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO, AQUÍ