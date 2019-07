Luego de rumores sobre la supuesta muerte de Charlie Zaa, el artista se pronunció.

View this post on Instagram

ACLARACION Antes que nada, agradezco a Dios porque Él, como dueño de la vida, me ha dado la bendición de estar aquí junto a mi familia, con salud, bienestar y preparando lo que será mi nuevo trabajo musical. Con mucha sorpresa recibo hoy la noticia de algunos portales de espectáculos que lamentaban mi muerte, agradezco a los amigos que llamaron a asegurarse que esto sólo fuera un rumor y a quienes irresponsablemente publicaron una información sin confirmar, los invito a tomar en cuenta que con su desinformación pueden hacerle daño a muchas personas. Una vez más, les reitero que con el favor de Dios, estamos pasando por un bonito momento de la vida y con todo el entusiasmo de terminar con honores lo nuevo con lo que musicalmente vamos a sorprender a nuestro público. GRACIAS #DIOSESFIEL #VIDA #RESPONSABILIDAD #COMUNICADO #CHARLIEZAA