Presentadora de RCN conoció a su hermano perdido, esta es la impactante historia

Hoy cumplo exactamente un mes de casada y quiero decirles que definitivamente la bendición de Dios en muy importante para cualquier relación, desde que me case siento aun más la presencia de Dios en mi familia y siento que el #matrimonio es la mejor desición que pudimos haber tomado. Como lo ven en el vídeo 1, fue inevitable no sentir emoción, en ese momento lloraba de felicidad, al saber y tener la certeza que había escogido el mejor esposo y el mejor padre para #AnthonellaRoaBenavides Y el vídeo 2, bueno en un matrimonio que se respete siempre hay anécdotas para recordar y el mío no iba a ser la excepción. Como no recodar ese momento, el más importante, el momento donde con la bendición de Dios y el Padre el novio puede besar a la novia. Pero en el mío el novio terminó pintado. Jajajaja con estos vídeos celebró con ustedes mi primer mes de casada 👰 El amor siempre será la mejor excusa para celebrar. Feliz primer mes de casados esposo 💍👰🧒 @osmanroa . . . . . . . #zahiyOsman #matrimonio #celebracion #monday #photooftheday #boda #iglesia #kisses #love #esposos #felicidad #diasdenovias #matrimonio #parejas #loveislove #goodninght #goodninghtpost