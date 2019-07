¡Rubén Blades anuncia concierto en Bogotá!

La leyenda de la música latinoamericana regresa a Bogotá el 15 de noviembre en el Movistar Arena junto a Yuri Buenaventura y Monsieur Periné para celebrar más de 50 años de éxitos e himnos bailables.

El panameño ha trascendido en el cine, la poesía, la televisión y la política convirtiéndose en un artista que no deja de lado su naturaleza alternativa. A la fecha, Blades tiene trece premios Grammy y más de 20 discos publicados.

De la mano de Yuri Buenaventura y Monsieur Periné, Rubén Blades ofrecerá un concierto diferente en el Movistar Arena. La cita será el 15 de noviembre.

50 años de música, 1969-2019, será la celebración de Blades y la Salsa Big Band de Roberto Delgado en Bogotá. En 1996 lanzaron el primer trabajo discográfico con la batuta del maestro Roberto Delgado, desde entonces han hecho cuatro álbumes, incluyendo los ganadores del Grammy a Mejor Disco Latino Tropical Son de Panamá (2016) y Salsa Big Band (2018).

El Descuento Especial para los clientes de los Bancos AVAL se activará el lunes 22 de julio a las 09:00 a.m. hasta el miércoles 24 de julio a las 08:59 a.m., a partir de ese miércoles a las 09:00 a.m. estará habilitada la venta para el público general en todos los canales de venta de TuBoleta. Boletería entre $99.000+servicio y $399.000+servicio.

