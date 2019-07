"Mujeres: ya basta de tanto dolor": Mala Rodríguez

Aguante es un tema que se siente como si usted hablara de la liberación femenina. ¿Qué tan cierta es esa percepción?

Primero quiero contarte la manera en la que creo mi música. Y es que cuando escribo, no pienso. Y con este tema entré a grabar directamente y todo salió cuando ya estaba frente al micrófono. Empecé a jugar con la música y fue saliendo la letra. Y después de todo esto, lo que vi en Aguante es un tema en el que digo: "basta de tanto dolor". A la mujer, históricamente nos han vendido el "todo por amor", así que aguantamos mucho, sufrimos y eso nos causa un sentimiento de culpa y de inseguridad. Y creo que ya está bien de tanto dolor, ya es hora de permitirnos el placer.

¿Cuál es el objetivo de hacer letras de este tipo?

Siento que cualquier cosa que haga es un legado para mi hija y para las chicas más jóvenes. Hoy en día tengo 40 años y vengo haciendo rap desde los 15. Y cuando empecé me llené de fuerza y de inspiración escuchando a otras artistas de aquel entonces. Así que espero que las nuevas generaciones sientan lo mismo al escuchar mi música. En la actualidad veo a nuevas artistas y me emociono mucho de que sean chicas malas, como yo, y no sé si se hayan inspirado en mí, pero estoy segura que estoy aportando un granito de arena para que las mujeres realmente consigamos esa libertad soñada.

“A través de la música me he sanado, y espero que les pase lo mismo a las mujeres que me escuchan” , Mala Rodríguez

Moverse en un género como el rap no es un tarea sencilla para una mujer. ¿Cómo ve la entrada de las mujeres a este género y en realidad, a toda la industria musical?

Yo siempre he tenido que trabajar bajo la sombra, pero sí es cierto que hoy en día, gente como Karol G, sí ha logrado tener un lugar súper importante. Y con esto quiero decir que las cosas han cambiado en la actualidad y las mujeres de la industria han logrado ubicarse en un espacio donde su música ya tiene una repercusión. Eso me parece maravilloso y absolutamente necesario, porque es bueno que estas grandes mujeres, le hablen a otras que buscan en sus canciones un mensaje que les toque el corazón.

¿En qué más está trabajando Mala en este momento?

Estoy trabajando en un nuevo álbum, aunque la realidad es que hoy en día me parece también muy importante ir dando a conocer mi música a través de sencillos, así que irán escuchando nuevas canciones a lo largo de este año. No puedo adelantarles mucho de lo que se viene, pero me gusta que mis discos reflejen mi manera de pensar y sentir, y en este momento me siento más fuerte y positiva que nunca.

