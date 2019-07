'Ted Bundy: durmiendo con el asesino', la mente vanidosa de un delincuente

"¿Acaso cuántas luces rojas te pasaste?", le pregunta Liz (Lily Collins) a Ted (Zac Efron) mientras le muestra con rabia el periódico donde aparece su nombre junto a la foto que le tomó la Policía. Corre la década de 1970, y en el titular hablan de Bundy como "el hombre de Seattle". Es el primer momento en el que Elizabeth 'Liz' Klopefer, su novia, comienza a sospechar que el sujeto amoroso del que está enamorada podría no ser quien ella cree. Para entonces vivían juntos y Bundy había demostrado ser un hombre fiel, enamorado de Liz, madre soltera de una niña.

Hasta ahí, no se conocía a lo largo y ancho de Estados Unidos que Bundy sería el asesino serial culpable de al menos 30 asesinatos, cuyo juicio pasaría a la historia por ser el primero en ser televisado, ni que las pruebas en su contra serían tales que terminaría en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Así transcurre Ted Bundy: durmiendo con el asesino (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en su título original), película que se estrenó en el Festival de Sundance y que ha recibido buenas críticas en su mayoría (6,7 en el portal especializado de IMDB y 88% de aprobación en Google).

Desde un inicio es posible entender su psicología: un hombre encantador, en todo el sentido de la palabra, que se especializa en mentir, violar, asesinar y escapar de la justicia. Estudiante de derecho y conocedor de peripecias legales, pronto se ve entre la espada y la pared cuando sus crímenes ocasionales se salen de control.

Su modus operandi era ir en busca de mujeres jóvenes, a quienes atraía con un coqueteo casi de adolescente, y con mentiras con las que las alejaba a lugares aislados. Luego abusaba de ellas y las asesinaba, pero hacía su mejor esfuerzo por no dejar rastro. Aunque viajaba a diferentes estados del país, eventualmente la policía encontró un patrón en estos delitos y dio con su paradero. Para él, todo era "un malentendido", y se hizo famoso por aparecer siempre sonriente ante las cámaras, asegurando que algún día todo se aclararía a su favor.

En esta cinta, vemos la otra cara de Ted Bundy. No es el hombre aterrador que insiste en no haber asesinado a nadie, de hecho, la película no recrea este tipo de escenas. Pero sí es el hombre aterrador que hará lo imposible por convencer a los jurados y al país entero de su inocencia. Este cinismo, esta terquedad suya ante la evidencia y los testimonios resulta aún más aterradora. “Soy más famoso que Walt Disney”, dice en un momento, con la plena certeza de ser más popular que el magnate de las caricaturas gracias a las fanáticas que lo seguían de juicio en juicio por tanto enamoramiento como curiosidad. De nuevo, otra prueba de su poder persuasivo, especialmente con el sexo opuesto.

En esta historia vemos cómo el "monstruo" se va revelando a través de su perfil psicológico, más allá de la brutalidad con la que golpeaba a sus víctimas. La violencia se sobreentiende mientras la cinta se enfoca en el juego manipulador de Bundy.

Zac Efron en la piel de Bundy

Bajo la dirección de Joe Berlinger, Zac Efron se enfrentó a una interpretación que le daba miedo. Así se lo admitió varias veces a la prensa, y contó que había aceptado el papel gracias a esta versión en la que se hablaba de la psyque del asesino y no del aspecto gore de sus matanzas.

En esta película vemos a un Efron alejado de los roles adolescentes y la comedia. Ahora, a sus 31 años, parece que puede echarse en hombros papeles adultos que le exigen sacudirse de la imagen High School Musical para aprovechar su físico en un rol donde debe tener una madurez actoral. Esta la ostenta también Lily Collins, quien interpreta a la confundida novia de Bundy, que cae en depresión al ver a su amado en las noticias como protagonista de numerosas atrocidades. El reparto lo completan caras conocidas como John Malkovich, Jim Parsons y Haley Joel Osment.

