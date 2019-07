Melina Ramírez vuelve a generar controversia por presumir su abdomen marcado a pocos días de dar a luz

View this post on Instagram

Con días de calma, tranquilidad y conexión espiritual, así procuro terminar mi embarazo… He decidido estar en paz y con mucha privacidad, creo que estoy en todo el derecho. Recuerden no todo lo que se especula en redes y mucho menos en todos los programas de chismes (que solo buscan rating a costa de lo que sea) es verdad, la vida real es tannnn diferente a la mediática, por lo menos la mia! El día que yo quiera dar una noticia, soy la primera en salir a compartirla… Bendiciones y feliz domingo! Los queremos mucho 💛👶🏼🤰🏼