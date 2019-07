"¿Fiesta? Y la ex de luto justo ese día", dijeron algunos. Fuertes críticas a James Rodríguez y Shannon de Lima por hacer gran fiesta mientras Daniela Ospina estaba de luto.

Este fin de semana ocurrieron muchas cosas alrededor de la famosa expareja.

Primero falleció el padre de la empresaria, Hernán Ospina, por un cáncer que estaba padeciendo desde hace varios meses.

Y segundo, James cumplió años, justamente el día en que se conoció la noticia de su fallecimiento.

Muchos fueron quienes pensaron que por respeto a su exesposa, el jugador iba a cancelar todos los planes que tenía, pero lo cierto es que no fue así.

James y Shannon hicieron una gran fiesta, y las críticas en redes no se hicieron esperar.

Las críticas llegaron a todos los perfiles sociales de la pareja. Hasta hubo malos comentarios que llegaron a las redes sociales de Juana, hermana del jugador.

"Ahí está pintada la Shannon no respetar que el abuelo de la hija de James falleció. Celebrándole fiestas. Ahí se nota el cariño que le tiene esa vieja a Salomé", "Así es la vida, mientras la mamá de su hija y hasta la niña misma están cargando con la tristeza de perder a don Hernán, él anda de fiesta…" y "¿Fiesta? Y la ex de luto justo ese día. Pues sí, es la ex pero un poco de respeto", fueron algunos de los comentarios.

A continuación algunas imágenes de la fiesta de James:

Fuertes críticas a James Rodríguez y Shannon de Lima

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar