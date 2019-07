"No hubo ninguna explicación, solo humillaciones y malos tratos"… "Humillados en un calabozo": Así fue la tortura que sufrió Yina Calderón en México.

Aunque esperaba que fuera una gran momento para ambos, se convirtió en un suplicio.

En sus historias de Instagram la misma Yina contó que los habían deportado y que hasta los habían encerrado en un calabozo.

También dejó claro que no pensaba volver a dicho país.

Más tarde, en un nuevo video, contó más detalles de lo sucedido.

“Más que por mí, me duele mucho por mi papá. Yo tenía todo al día vuelos, hospedaje, alimentación, mis cuentas bancarias al día… simplemente México dijo no y ya, no hubo ninguna explicación solo humillaciones y malos tratos para nosotros. Nos vemos luego Guadalupe. (Cuando esté menos triste les cuento cómo fue)”, escribió Calderón en su cuenta de Instragram.

Así fue la tortura que sufrió Yina Calderón en México

Yina afirmó que ya habían regresado bien a Bogotá, aunque sus maletas no corrieron con la misma suerte.

La ahora empresaria pidió ayuda en sus redes sociales para que le pidieran a Avianca el regreso pronto de sus maletas, pues contienen medicamento que toma su padre.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, muchos de ellos apoyando a la ex-Protagonista de Novela.

