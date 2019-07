Como dice el dicho: "Fue por lana y salió trasquilado". Amparo Grisales explota en redes contra seguidor que la llamó "abuelita".

En la actualidad la actriz colombiana hace parte de la nueva temporada de Las muñecas de la mafia.

Por esa razón, muchas son las personas que han comenzado a comentar, criticando o felicitándola.

Uno de los comentarios más llamativos fue el siguiente: "La abuelita de Amparo Grisales".

Y es que la misma Amparo leyó el comentario y decidió responder:

"¡Qué lindo sería ser abuela! ¡Pero no lo soy! ¿Y ud. no tiene mamá ? Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela. Conozco abuelas muy jóvenes y bellas. ¡Qué bueno no conocer un pedazo de webón como ud. Ábrase!".

La respuesta de la actriz colombiana generó toda clase de comentarios, muchos de ellos aplaudiendo que "no se la deje montar" de aquellas personas que solo le hablan para criticarla.

Las muñecas de la mafia 2 se estrenó hace pocos días en nuestro país.

La producción de Caracol también cuenta con actrices como Paola Rey y Carla Giraldo.

A continuación el comentario del usuario en redes y la respuesta de Amparo:

Ábrase !!! https://t.co/HG6McQHNf5 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) July 16, 2019

