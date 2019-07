Ella es Gina, la voluptuosa hija de 'Aura María' de 'Yo soy Betty, la fea'

View this post on Instagram

GRATITUD Agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, es el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar, es la posibilidad de darle paso abierto a la alegría. Es la mayor prueba de nuestra humildad, que permite reconocer lo afortunado que somos. Agradécelo todo. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces de corazón tu cuenta espiritual ganará intereses, tus ojos podrán ver nuevos colores, No escucharás ruidos, sino melodías. Agradécelo todo. No te quejes del llanto, celebra que lo escuchas. No te lamentes del pasado, agradece el tiempo que has vivido. No reniegues de tu familia, alégrate de no estar solo. No le des tanta trascendencia a tus dificultades, a tus días tristes, a tus derrotas, a tus fracasos, a tus pérdidas. Da valor a tus alegrías, a tus logros, a tus triunfos, a tus días felices, a todo lo que te llene de orgullo y felicidad…. Siempre hay más que agradecer que pedir Agradécelo todo. FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA TODOS Y SUS FAMILIAS!!😘. Gracias Dios por tanto!! Te amo hija @ginamontoya_ Gracias @gregoriopernia por compartir estas palabras. 🤜🏻💥🤛🏻🌹#gracias #acciondegracias #thanksgiving 🖤 #lasvegas