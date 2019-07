Andrea Valdiri denunció haber sido víctima de acoso sexual cuando niña

Hay que denunciar. En día domingo, dos personas de la vida pública colombiana denunciaron haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

Primero fue Vicky Dávila, quien lo reveló en su habitual columna en la revista semana. Allí, la periodista manifestó que a sus cinco o seis años fue abusada por un tío, quien la tocó y estuvo a punto de hacerle mayor daño, según lo que puede recordar.

Ahora fue la modelo Andrea Valdiri quien confesó en el programa 4 Caminos del Canal RCN que a sus nueve años un hombre cercano a su familia le tocó sus partes íntimas.

"Tuve una infancia un poco ruda. Una vez a los nueve años él me tocaba, me decía "no le digas nada a tu mamá y papá". Me agarraba duro, trataba de meterme los dedos. En ese momento salgo corriendo, el señor estaba ebrio, me voy para donde su mamá y delante de la esposa le digo "su esposo me está tocando", recordó.

Carmen, la mamá de Andrea, recuerda que ese día la abrazó y que tuvo una sensación muy fea. "No sabes lo que siente una mamá que le digan eso", afirmó.

Asimismo, Andrea Valdiri confesó haber sido víctima de maltrato por parte de su padre, producto del alcoholismo y la drogadicción.

#LaValdiri #4Caminos | Pero no todo en la vida de la barranquillera es alegría, Andrea sufrió los primeros años de su vida por los vicios que rodeaban a su familia y a un hombre muy importante para ella💥🎼 Conéctate a nuestra señal en vivo https://t.co/0zaH09fBOy pic.twitter.com/DJLooTfK8x — 4 Caminos (@4CaminosRCN) July 15, 2019

