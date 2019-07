Estas modelos de Hugo Lombardi triunfaron después de Betty la Fea

View this post on Instagram

Mi primer trabajo fue un desfile a los 14 años en el que aterricé por pura casualidad ya que mi hermana @tatianacastrooficial me recomendó como remplazo de otra modelo que había cancelado a ultimo minuto y desde entonces siempre me ha apasionado la moda. Fui modelo acá en Colombia pero también en Nueva York, Milan y Paris, estuve 15 años por fuera del país… he sido stylist, productora de eventos, diseñadora de la marca @duplicitystore con mi hermana @rossanacastro, presentadora de un programa de cambio de imagen en RCN que se llamaba Estoy en Apuros, profesora de modelaje en Protagonistas, he dictado charlas y conferencias sobre temas de estilo, fui relacionista pública para @jpgaultierofficial en Paris, participe en @laagenciabatallademodelos y soy la Directora de la agencia @grupo4co que fundé con mis socios a mi regreso al país…tantas cosas, nunca he parado de trabajar. Mi carrera ha sido larga y ahora estoy disfrutando de un nuevo reconocimiento a mi trabajo por parte de un público joven que apenas se viene enterar de todo lo que he hecho. Y entre tantos seguidores me pregunto en serio quienes sabían de mi antes y quienes apenas ahora? Solo por curiosidad, los leo… . . . Foto @luisegurrola Styling @jorge.malave Makeup @jepalenci #girlboss #fashion #style #fashionpassion #moda #shamelessautopromo #beentheredonethat #mylife #modellife