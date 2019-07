Linda Palma lució sus curvas con sensual vestido rojo

View this post on Instagram

Feliz día!!! Acá otro lindo recuerdo. Esto es de 2016, cuando les informaba todo lo que pasaba en el backstage de "A Otro Nivel". Hermosos recuerdos junto a personas super talentosas. Besos pa' mis participantes de esa época 🎶🌟😎 ¿Tu nos viste? Foto: @alfredo_bautistap creo? jajaja