Juanse Quintero quiere tomarse los micrófonos

En las pantallas, Juan Sebastián Quintero, mejor conocido como ‘Juanse Quintero’, ha pasado casi la mitad de su vida presentando y actuando. Sin embargo, este año el actor se transformó y decidió que lo suyo sería exclusivamente la música. Por extraño que suene, este paso parece haber comenzado con el pie derecho. “Ha sido una locura, la gente recibió muy bien la canción. Ha gustado muchísimo. Creo que acertamos en elegirla, pero no solo eso, en el video está mi exnovia y eso causó un revuelo ni el hijuemadre (risas)”, cuenta Quintero, animado.

Acostumbrado a aparecer en titulares de farándula, Quintero también busca demostrar que lo suyo no son solo las redes sociales. Esto, ya que en los últimos años parte de su nueva fanaticada está conformada por quienes lo ven en el canal de YouTube que tiene junto a su esposa, la actriz Johanna Fadul. "No me interesa ser youtuber, ni actor, ni presentador. Desde que saqué la primera canción, y la gente sabe, solo me dedico a esto. Además no quiero hacer canciones como las que hacen los youtubers, busco hacer música profesional", dice de manera enfática.

La historia de esta canción, con la que le sigue presentando su voz y su estilo musical al país, habla de las relaciones "tóxicas" que han tenido algunas mujeres. "Surgió de la vida real. Conocí una mujer que es muy bella, y estaba con un tipo que la tenía viviendo muy bien, le daba lujos, pero ella era un objeto más de la casa. Esta canción se la hice a ella. Lo que quiero plasmar aquí es un paralelo entre la clase de hombre que debe elegir una mujer, y la clase de hombre que no debería solo porque la pone a vivir bien. Es una chica que sufrió de maltrato, se separó luego de muchos años de encontrarse al tipo con otras mujeres en el jacuzzi. De hecho, cuando le mostré la canción se sintió totalmente identificada. Para nadie es un misterio que en nuestra cultura hubo una época donde eso estuvo muy marcado; el tipo con plata versus el tipo que sí valía la pena. Esa fue mi inspiración", cuenta.

Un cambio de camino

Y aunque suena convencido de lo que quiere contar, no deja de sorprender este timonazo en el que Quintero se aleja de las pantallas. "Creo que la primera canción [Me trama] fue un abrebocas. En esta me estoy mostrando como alguien más consolidado, que no solo le esta diciendo a la gente, sino también a sí mismo, con hechos, que nació para esto. Me abrieron puertas en radio, me fue bien", dice.

…Me estoy mostrando como alguien más consolidado, que no solo le esta diciendo a la gente, sino también a sí mismo, con hechos, que nació para esto

Sin embargo, no todo es fácil cuando se le conoce por un trabajo, y busca abrirse campo en otro, donde además la competencia es mucha. Artistas del género urbano existen por montones, pero Quintero está convencido de tener lo que se necesita, tanto, que ya le ha dado un 'no' a quienes le ofrecen trabajo en televisión. "Venir de televisión tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que me conocen, pero la desventaja es que dicen 'otro que quiere cantar'. Yo he mostrado con mi corta carrera en los escenarios que esto no es un capricho, esto es en serio", cuenta este exactor. "He rechazado proyectos que me han propuesto en RCN, donde querían que fuera presentador de 4 Elementos, y me han llamado para otras cosas en Caracol, que tampoco acepte. Yo definitivamente sueño con esto. Soy mi propio jefe porque si no pedaleo, no como (risas)".

A modo de manifiesto, este actor y cantante de 30 años asegura que su pasión es la música, y espera poderle dedicar su tiempo completo a los escenarios. "Yo soy feliz cantando, ¡ja! No me dan ganas de actuar, ni de presentar. No quiero hacer nada diferente a conectarme con la gente cantando. De hecho, me atrevo a decir que pensar en volver a actuar o presentar me da un poco de pereza. No quiero devolverme, ni mirar atrás. Es más, ¡debería hacer una canción que se llame así!", comenta.

Por ahora, dice estar enfocado en sus sencillos. Y aunque sabe que eventualmente sus fans querrán escuchar un álbum suyo, asegura que esperará un tiempo pues espera que este sea un “tiro bien dado”, con el que entre pisando fuerte al mundo discográfico.

