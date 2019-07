Ed Sheeran presenta su nuevo álbum 'No. 6 Collaborations Project'

El cantautor inglés lanzó su LP de colaboraciones, un álbum de duetos en el cual están incluidos sus artistas favoritos.

Este nuevo trabajo cuenta con 15 canciones y 22 colaboradores, entre los que se cuentan, entre otros, el argentino Paulo Londra, Bruno Mars, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzy y muchos más.

En esta producción Sheeran muestra todas sus facetas: escritor, músico y, por supuesto, colaborador.

Antes de su lanzamiento, el cantautor lanzó cinco temas este nuevo trabajo: I Don't Care con Justin Bieber; Cross Me junto a Chance The Rapper; Beautiful People junto a Khalid; BLOW con Chris Stapleton y Bruno Mars; y Best Part of Me junto a YEBBA.

Paralelo al lanzamiento del álbum, Sheeran presenta los videos de Antisocial, junto a Travis Scott, y BLOW con Chris Stapleton y Bruno Mars.

