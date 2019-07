Presentadoras del nuevo programa de RCN posan ligeras de ropa y generan toda clase de comentarios

View this post on Instagram

Y aquí un adelanto de lo que será el detrás de cámaras de la sesión de fotos con las presentadoras de #LAMOVIDA . Podrán ver el video completo próximamente…. por acá les avisaré cuándo, cómo y dónde… Fotos: @hernanpuentes Maquillaje y peinados: @juanitomasa1 Vestuario de @latucha_ Locación: @studiopuentes y LA MEJOR anfitriona del mundo: @luisafdasalo