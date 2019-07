Un desgarrador documental de abuso en el deporte llega a HBO

Para nadie es un secreto que el deporte une a las personas, haciéndolas sentir orgullosas de sus países y de aquellas personas que hacen su mayor esfuerzo por llegar lejos en las diferentes ramas. Sin embargo, una cosa son las sonrisas que vemos luego de las competencias o de ganar una medalla, y otra muy diferente a lo que no muestran las cámaras.

Justamente a eso hace referencia At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, en español, En el corazón del oro: el escándalo de la selección de gimnasia de EE.UU., el nuevo documental de HBO que se estrenará este lunes a las 8:00 pm., y que sigue a detalle uno de lo mayores escándalos relacionados al deporte en Estados Unidos, que se enfoca en el mundo de la gimnasia y del doctor Larry Nassar, quien estuvo abusando de decenas de atletas durante años.

PUBLIMETRO tuvo acceso a este documental de cerca de hora y media, que cuenta con entrevistas de jóvenes abusadas, así como entrenadores, abogados y periodistas que estuvieron muy cerca a este hombre y a su historia.

El documental es un resumen para televisión de una extensa y rigurosa investigación de los productores Dr. Steven Ungerleider y David Ulich, bajo la dirección de Erin Lee Carr.

La cruda realidad de En el corazón del oro

La gimnasia es un deporte exigente, que al igual que muchos otros, requiere de comienzos en la niñez para formar grandes estrellas. Y aunque en muchas partes del mundo sigue siendo una rama relegada y un poco olvida, lo cierto es que en Estados Unidos es una de las más amadas y protegidas, o eso se pensaba hasta conocerse el caso de este doctor.

Larry fue durante más de tres décadas osteópata del equipo de gimnasia artística de Estados Unidos, y a él llegaban muchas jóvenes (varias de ellas estrellas de este deporte) que ponían en sus manos lesiones y otro tipo de dolencias típicas al practicar gimnasia.

A su consultorio llegaban niñas muy pequeñas, desde los tres años, hasta adolescentes que ya llevaban varios años practicando. Y en este documental, todas llegan a una misma conclusión de su mala praxis que llegó hasta el abuso sexual.

88 minutos dura el documental sobre los abusos a los que fueron sometidas cientos de niñas deportistas, en especial gimnastas, por parte del doctor Larry Nassar, quien las convenció por muchos años de que tocar sus partes íntimas era una estrategia para sanar males en la espalda, caderas y extremidades.

Y es que este hombre les mentía, asegurando que su método para curar dolencias en espalda, caderas y extremidades se basaba en tocar las partes íntimas, pues de esta manera lograba un “ajuste corporal”. Y lo peor de todo, es que en medio de la inocencia, ellas y sus familias terminaban por creerle, hasta tal punto, que lo consideraban un médico de primer nivel, el más indicado para curar males y darle apoyo a las pequeñas.

Y es que además de ser su doctor, este hombre se convirtió en amigo de muchas de ellas, hablándoles por las redes sociales y dándoles me gusta a sus publicaciones, todo esto con el objetivo de hacerlas sentir especiales y lograr una cercanía.

Cabe recordar que Nassar no solamente estuvo involucrado con los abusos de jóvenes gimnastas, sino también de otras deportistas, y hasta bailarinas, quienes recurrían a él gracias a las buenas recomendaciones que tenían de familiares y pacientes.

Se acaba la cortina de humo

Varias fueron las niñas y jóvenes que denunciaron su abuso en los noventa, pero lo cierto es que jamás fueron escuchadas porque Nassar siempre fue uno de los consentidos de los altos mandos de la liga de gimnasia de Estados Unidos, USA Gymnastics.

Sin embargo, y luego de varias denuncias, la estocada final llegó con la denuncia de Rachael Denhollander, gimnasta, quien habló con un importante medio de comunicación y contó su historia. Después de eso empezó su caso.

Así que en el documental de HBO los televidentes podrán ver impactantes escenas de las diferentes audiencias, y como más de 100 mujeres se enfrentaron de nuevo a su “demonio” para dar desgarradores testimonios de cómo este hombre les cambió la vida definitivamente.

“Sus palabras en estos últimos días tuvieron un efecto significativo en mí y me han sacudido hasta la médula. Llevaré esas palabras conmigo por el resto de mis días”, se escucha decir a Nassar luego de ver a cada una de estas mujeres dando su testimonio.

Unas palabras que la jueza no creyó, pues aunque enfrentaba una sentencia mínima de entre 25 y 40 años, esta mujer lo condenó a 175 años de prisión. “Es mi honor y privilegio poder condenarte. Acabo de firmar tu sentencia de muerte”, se le escucha decir en medio de los aplausos de las víctimas y sus familiares. Unas imágenes que usted también podrá ver de cerca el próximo lunes 15 de julio.

