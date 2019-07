“Estamos muy enamorados”: reveló el actor que hace poco salió del clóset. ¿Quién es el hombre que le robó el corazón a Juan Pablo Espinosa?

Juan Pablo Espinosa hace algunas semanas salió del clóset por medio de un video para Instagram TV. Y ahora sorprendió a sus seguidores dando detalles sobre la relación sentimental que tiene.

Hace unos años, el actor alcanzó el reconocimiento por su interpretación en El Secretario.

Desde ese momento, ha hecho algunos papeles que han mostrado su talento en la televisión.

Tras años de estar en el medio, el artista aseguró que aunque para muchos su homosexualidad era algo obvio, pero nunca lo confirmó en público hasta hace un mes.

¿Quién es el hombre que le robó el corazón a Juan Pablo Espinosa?

De todos modos, las sorpresas no quedaron allí: el actor confesó en la reciente edición de la revista 15 Minutos algunos detalles de su relación actual.

Juan Pablo reveló que está disfrutando de una relación estable, que comenzó más o menos hace dos años.

Una de las cosas que más lo han marcado es encontrar el apoyo y la incondicionalidad, aún cuando ha estado lejos de su familia.

"Me siento muy agradecido por gozar en este momento de mi vida de una relación como siempre la he querido. Él es una persona que me apoya y me da su incondicionalidad para atravesar procesos que han sido muy importantes, más estando lejos de mi familia. Encontrar a alguien que te haga sentir así es increíble", afirmó.

Pese a los halagos que el actor le hizo a su pareja, este expresó que por ahora no va a revelar su identidad. Por otro lado, aseguró que es un hombre que lo hace reír, le gusta comer y no se toma nada en serio, algo que lo complementa en su vida.

“[Que me haga reír] eso me enloquece y es la cosa más sexi; me encanta que le guste comer como a mí, alguien que no se tome en serio nada, una persona que me nutra el alma. Soy fácil de conquistar, pero exigente (risas) Poco a poco y a medida que él se sienta más cómodo; en este momento estamos muy enamorados", expresó en la revista.

Hace poco Juan Pablo subió una foto a sus redes sociales.

Muchos no dudaron en asegurar que se trata de su pareja, aunque por ahora su rostro sigue siendo un secreto.

