'Bajo la mira': el programa que le sigue la pista al crimen

Robos, estafas, persecuciones. La sensación de estar siguiendo de primera mano un operativo en alguna de las ciudades colombianas, eso es Bajo la mira, uno de los programas investigativos dominicales de RCN.

Este programa, que ya va por su cuarta temporada, le pone la lupa a los casos que preocupan a la ciudadanía y a las autoridades. Para entender mejor cómo se lleva a cabo la producción de este televisado hablamos con su director, Alejandro Callejas, quien por seguridad prefiere que no se compartan fotografías suyas en los medios.

Hablando sobre lo que trajo esta nueva temporada, Callejas cuenta que hay nuevos operativos que irán más allá de las bandas callejeras. "Hemos incluido delitos distintos. Casi siempre han sido bandas callejeras, y si bien nos mantenemos con algunos casos de estos, también tenemos otros delitos que afectan a la gente y que rara vez las personas saben cómo funcionan, razón por la cual suelen ser víctimas. Este es el caso de las estafas, la trata de personas (nacional e internacional), el microtráfico, y también hablamos de cómo los niños pueden caer en estas redes". También, el programa ha logrado llegar a más ciudades, así que no solo se ven operativos en Bogotá, sino en varias ciudades del país.

¿Cómo se graba?

Para empezar, este director nos cuenta que en Bajo la mira no hay nada ficcionado, pues todo corresponde a videos captados en tiempo real. Para él, el gran atractivo es la capacidad que ha desarrollado el programa para seguirle el paso a los delincuentes, pues esto genera curiosidad natural entre el público.

Pero, más allá de responder a una intriga apenas normal, el programa tiene un componente pedagógico para evitar que las personas que ven el programa se conviertan en víctimas. "Para las autoridades muchas veces es frustrante ver cómo nosotros mismos le facilitamos las cosas a estas redes delincuenciales", comenta Callejas.

En un país donde los robos y las modalidades de robo son noticia diaria, el programa lucha por no convertirse en paisaje. Lastimosamente, el programa ha encontrado siempre nuevas tipificaciones delincuenciales que les ha provisto material casi inagotable. "Tenemos una dinámica delincuencial muy grande, y así como pasa en las grandes redes y los carteles, cada vez que la policía captura a una banda, otra ve la oportunidad de apoderarse de la misma zona. Los delincuentes se reinventan, y colonizan esos lugares 'fértiles' que ya les han dado buenos resultados. Es una batalla sin límites de las autoridades", explica este director, que resalta la enorme labor y acompañamiento de la Policía, que abre sus expedientes y operativos a las cámaras de RCN. "Lo que se hace es con la Policía, ellos tienen un crédito grandísimo en todo esto que va para investigadores de la Sijín, del CTI y de grupos especiales como la Dirección de Seguridad Ciudadana, que nos permiten acompañarlos mientras hacen su trabajo".

Los riesgos de ponerle la lupa al crimen

Tal como podría suponerse, hay personas que no quieren que se realicen las investigaciones. "Esto tiene riesgos no solo para nosotros sino también para la Policía", cuenta Callejas. "A nosotros nos ha pasado, nos han llegado amenazas que hemos podido sortear, el problema con este tipo de delincuentes es que no se pueden subestimar. Podemos creer que son ladronzuelos, pero resulta que son tremendas bandas organizadas con gente especializada", detalla.

Sin embargo, Callejas insiste en que es más la gratificación que les queda a pesar de los riesgos. De paso, resalta las habilidades investigativas de su equipo de periodistas."La gente cree que acá no se investiga. No es solo RCN, hay muchos canales que lo están haciendo. La mejor manera de competir es haciendo un trabajo serio, no nos inventamos nada, ahí están las pruebas. Trabajamos con responsabilidad social, buscamos poner un granito de arena para que las ciudades sean mejores".

