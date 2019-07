¿Qué pasó? Algunos hasta pidieron que no volviera a aparecer. ¿Por qué televidentes odiaron personaje de Paola Rey en Las muñecas de la mafia 2?

Este lunes se estrenó una nueva temporada de la serie de Caracol.

Ahora es Paola Rey quien le dará vida a Brenda, que en su momento fue interpretado por Angélica Blandón.

#LasMuñecasDeLaMafia2 En otro punto del mundo, se encuentra Brenda, quien pronto tendrá un matrimonio de ensueño. 📺: https://t.co/byollSVmyc pic.twitter.com/72AfTYo1bZ — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 9, 2019

Y justamente, el que Blandón no regresara, molestó a los televidentes.

Pero eso no fue todo. Para algunos televidentes Paola "no se tomó a pecho el personaje", y no trabajó en temas como expresiones y caracterización física.

Algunos televidentes hasta pidieron el regreso de Angélica, a cambio de Paola.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde la serie fue tendencia con su estreno:

A esta Brenda nueva por lo menos le hubieran colocado el cabello castaño claro, como la de la primera temporada. #LasMuñecasDeLaMafia2 — JuanDa Quintero (@juandquin) July 9, 2019

Extraño la Brenda de antes #LasMuñecasDeLaMafia2 — 🎈 (@Nat_Botero) July 9, 2019

#LasMuñecasDeLaMafia2 no digo que Paola Rey sea mala actriz ni nada por el estilo. Pero como fueron a hacer ese cambio tan radical @AngelicaBlandon siempre para mí será la narizona de verdad @FndoSolorzano como dejo hacer ese cambio jajajajaja. Pero bueno esperar como le va a pao — Camilo Gordillo Orjuela (@kmillo0503) July 9, 2019

no es lo mismo sin brenda, lo siento#LasMuñecasDeLaMafia2 — Maryyy (@MaryLopez____) July 9, 2019

Como van a cambiar el papel de brenda en #LasMuñecasDeLaMafia2 donde dejaron a Angélica Blandon??? Paola Rey no sabe ni hacer el acento paisa? Yo creo que debería pensar en el retiro de la actuación . — Sir. Yon 🇬🇧 (@sigaalaorden) July 9, 2019

Lastima que Angélica Blandón ya no sea Brenda #Lasmuñecasdelamafia2 — Camila.♡ 🇨🇴 (@camii0108) July 9, 2019

“Una de las cosas que más me gustaron de este personaje es que representa la realidad de las mujeres colombianas que por alguna razón han tenido que pasar por el mundo del narcotráfico y buscan vivir una vida en paz y más tranquila, pero que desafortunadamente ese pasado sigue detrás de ellas como una sombra y no las deja vivir. Con este personaje vamos a ver cosas muy fuertes y las consecuencias de haber estado en este mundo” , le contó Paola Rey a El Universal sobre esta nueva temporada de la serie de Caracol.

