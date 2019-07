La polémica vuelve a crecer en medio del lanzamiento de Las muñecas de la mafia 2 de Caracol. ¿Qué tipo de relación tuvieron Amparo Grisales y Pablo Escobar? Esto dijo la viuda del narcotraficante.

Y es que hace un tiempo, María Victoria Henao, viuda del narcotraficante, habló con W Radio sobre su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar.

Y justamente, haciendo referencia a este, hizo un comentario respecto a la actriz colombiana:

“En mi investigación para este libro tuve contacto con gente que estuvo en los 80 con Pablo y mucha gente visitó la Hacienda Nápoles, Pablo en vida me habló que conoció a Amparo Grisales”, relató la viuda en La W.

Y siguió: “Yo en mis celos en su momento le hice reclamos y él me aclaró que él la conocía”.

¿Qué tipo de relación tuvieron Amparo Grisales y Pablo Escobar?

(Amparo Grisales) mi hijo si vio a Amparo Grisales en la Hacienda Nápoles, pero no estoy diciendo si tuvo o no una relación con Pablo: #LaViudaDeEscobarEnLaW >> https://t.co/s7wVzA1wiM — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 7, 2018

Sin embargo, también dejó claro que lo de Amparo no hace parte del capítulo relacionado al tema de las amantes del narcotraficante.

"Mi hijo sí vio a Amparo Grisales en la Hacienda Nápoles, pero no estoy diciendo si tuvo o no una relación con Pablo".

Sobre el tema, Amparo habló por primera vez en entrevista con Blu Radio:

“Alguien me quiso involucrar y yo jamás conocí a ese señor [Pablo Escobar], y luego la señora [que escribió el libro] tuvo en una entrevista que disculparse, no disculpándose precisamente con la palabra disculpa, pero sí dijo: ‘No, realmente yo no puedo atestiguar que la vi. Yo lo que sí me acuerdo es que estaba muy celosa porque este señor [Escobar] vivía enamorado de ella’. Entonces, ese no es problema mío. […] Yo me perdí, la prensa me buscó, pero yo darle más publicidad a un pasquín que quieren vender, no”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar